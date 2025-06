IG Italia: in Usa a Maggio 139 mila nuovi posti lavoro, per la Fed non cambia molto- PAROLA AL MERCATO

di Filippo Diodovich* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - L'US Bureau of Labor Statistics (BLS) ha comunicato che, nel mese di maggio nei settori non agricoli, si e' registrato un aumento di 139 mila nuovi posti di lavoro, dato lievemente superiore alle attese del consensus (+130k nuovi impieghi). Il tasso di disoccupazione si attesta al 4,2% (aspettative al 4,2%).

Riviste fortemente al ribasso le cifre dei mesi scorsi (-95 mila posti di lavoro in totale rispetto alle stime precedenti). Il dato di marzo e' stato rivisto al ribasso di 65 mila unita' a +120k, quello di aprile di 30 mila a +147k.

Il tasso di partecipazione alla forza lavoro si e' attestato al 62,4%. I salari medi salgono dello 0,4% m/m (consensus +0,3%, mese precedente +0,2%). I salari sono saliti del 3,9% a/a (consensus +3,7%, mese precedente al +3,9% a/a).

Dati non particolarmente brillanti ma non modificano le scelte della FED Le cifre sul report NFP di maggio hanno mostrato una leggera flessione rispetto al mese precedente (da +147k a +139k) ma sono risultate lievemente superiori alle attese del consensus (+130k). Il mondo del lavoro incomincia a evidenziare qualche debolezza, in particolare con le forti revisioni al ribasso dei mesi precedenti, aumentando i dubbi sull'effettiva forza dell'ultimo periodo. Crediamo che questi dati non dovrebbero, tuttavia, modificare le scelte della Federal Reserve in politica monetaria nel prossimo meeting FOMC (17/18 giugno).

Riteniamo altamente probabile che il presidente della FED, Jerome Powell, possa mantenere i tassi di interesse sui livelli attuali (4,25%-4,50%).

I mercati azionari hanno reagito positivamente dopo l'annuncio del dato nella speranza che la FED possa convincersi a tagliare i tassi nella riunione di luglio.

*Senior Market Strategist di IG Italia.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 06-06-25 15:38:43 (0450) 5 NNNN