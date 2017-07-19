Ieg: dal 4 al 7/11 Ecomondo a Rimini con focus su economia circolare e blue economy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Negli spazi per Resource Efficiency and Circular Economy si segnala 'Technological solutions for resources recovery from end-of-life products and materials in the Mediterranean landscape' organizzato da Societa' Chimica Italiana - Divisione CABC, ISWA international, ATIA - ISWA. L'evento approfondira' le innovazioni tecnologiche in grado di favorire una maggiore riutilizzabilita' delle risorse e di generare vantaggi ambientali, nei diversi ambiti economici.

Nell'area Water Cycle and Blue Economy, dedicata all'acqua, il convegno in due sessioni 'European and Mediterranean nature-based, digital and cyber-physical initiatives projects to innovate water management', a cura del CTS di Ecomondo con la Commissione Europea, UTILITALIA, IRSA-CNR (Water Research Institute), l'Universita' Politecnica delle Marche, ISPRA, WATER4ALL, Water Europe, esplora iniziative europee e mediterranee che uniscono soluzioni nature-based, digitali e ciber-fisiche per una gestione piu' efficiente dell'acqua.

Saranno illustrati progetti innovativi con applicazioni su conservazione, qualita', distribuzione, trattamento e circolarita', promuovendo la collaborazione tra istituzioni, ricerca e industria per una gestione idrica sostenibile e resiliente.

Infine, per Circular and Regenerative Bioeconomy, il convegno 'What bioeconomy for the next generation? Education, innovation and entrepreneurship opportunities across the Mediterranean and Africa' a cura del CTS di Ecomondo & Cluster italiano della Bioeconomia Circolare, esamina il ruolo dei giovani nella bioeconomia, tra difficolta' di accesso al potere decisionale, migrazione rurale-urbana e necessita' di nuove competenze. Saranno presentate iniziative per creare occupazione attrattiva, sostenere l'imprenditoria giovanile e rafforzare la formazione interdisciplinare.

Particolare attenzione sara' rivolta al Mediterraneo e all'Africa, dove la valorizzazione sostenibile delle risorse biologiche puo' favorire sicurezza alimentare, lavoro e stabilita' sociale.

A Ecomondo 2025 tornera' anche il Forum Africa Green Growth: International Cooperation and Partnerships with Mediterranean and Africa.

Il 4 e il 5 novembre si terranno gli Stati Generali della Green Economy, organizzati in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che.

rappresentano il fulcro del dibattito politico di Ecomondo.

