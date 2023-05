Idrogeno: Cattoni (Autobrennero), stiamo investendo 150 milioni

"In progetto 5 siti produttivi e 9 punti di rifornimento" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 28 mag - "Abbiamo deliberato un progetto dove faremo cinque stazioni di produzione di idrogeno utilizzando principalmente energia idroelettrica; poi faremo nove punti di rifornimento per i mezzi pesanti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni parlando all'incontro su "La rivoluzione attesa dell'idrogeno" al Festival dell'Economia di Trento. "Crediamo molto a questo progetto in cui stiamo investendo 150 milioni di euro; Non c'e' nessuno al mondo che lo sta facendo: siamo quelli con il maggior know how", ha aggiunto. La decisione, ha spiegato l'ad di Autobrennero, si deve alla prospettiva di un rilevante aumento del traffico sulla A22, soprattutto merci, in conseguenza della futura apertura del tunnel del Brennero e del futuro raddoppio del Canale di Suez (che consentira' a un maggior numero di navi di approdare ai porti del Mediterraneo). Sull'aumento del traffico merci, ha ricordato Cattoni, incidera' inoltre il corridoio ferroviario di Horonda, che - a causa della chiusura dei porti ucraini - portera' le merci a Trieste, dopo essere passate da Slovacchia e Ungheria. "Dobbiamo essere pronti a questo cambiamento epocale", ha concluso.

