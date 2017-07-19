Ict: Assintel, mercato visto in crescita del 4,5% a 44,3 mld in 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 nov - Per il 2025 il mercato del cloud computing, prosegue l'analisi, e' previsto in crescita del 16,2%, la categoria relativa alla cybersecurity del 7,2%, il segmento big data & analytics dell'8,7% e il mercato dell'intelligenza artificiale del 35,3%. Per quanto riguarda la distribuzione geografica della spesa Ict, si conferma il ruolo guida delle aziende di Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per l'anno in corso la spesa in Ict in queste Regioni salira' del 5,1% a 17,4 miliardi di euro, in base alle previsioni. Riguardo alla penetrazione delle tecnologie, l'Internet of Things cresce solo del 4%. Tuttavia, si evidenzia un maggiore dinamismo rispetto alla realta' aumentata (+5%) e alla robotica (+8%).

Il livello di penetrazione dell'AI in un anno e' invece passato dal 7% al 29%. Per quanto riguarda le vendite online, solo il 25,2% delle Pmi italiane (su un campione di 6.808), effettua vendite o accetta prenotazioni online, con una leggera prevalenza nel Sud e isole (28,2%) e nel Centro (27,1%), mentre il Nord-ovest (19,2%) resta indietro. In base all'analisi, il principale ostacolo alla digitalizzazione delle aziende italiane rimangono le risorse economiche, segnalate dal 27% del campione di imprese (lo scorso anno erano il 54%). In seconda battuta, la mancanza di competenze (15%) e una cultura aziendale non orientata al cambiamento (15%). Per quanto riguarda il tema delle competenze, il confronto biennale evidenzia pero' un netto miglioramento: la quota di imprese che ritengono di presidiare adeguatamente sia le competenze digitali interne che la cultura innovativa cresce di oltre 10 punti rispetto al 2023 (32,6% contro il 21,5% di due anni fa) e al contempo si riduce del 13% la quota di imprese che si sentono sguarnite su entrambi i fronti.

com-Cog.

