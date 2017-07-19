Hwg Sababa: sigla partnership con Gruppo E per cybersecurity integrata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - HWG Sababa - azienda italiana che offre servizi gestiti, soluzioni strategiche e consulenza in ambito di cybersecurity - e Gruppo E, player che affianca le aziende nella transizione digitale sostenibile, annunciano una partnership strategica per rafforzare la resilienza digitale e la protezione di organizzazioni, istituzioni e realta' mission-critical.

L'accordo nasce dalla complementarita' naturale della proposta delle due aziende e dalla volonta' condivisa di offrire al mercato soluzioni realmente integrate, capaci di coniugare difesa cyber avanzata, infrastrutture affidabili e gestione operativa continuativa. HWG Sababa mettera' a disposizione le competenze avanzate nella gestione di servizi di sicurezza, HyperSOCTM incident response, digital forensics, threat intelligence, OT security. Il Gruppo E apportera', invece, elevate capacita' di progettazione, integrazione e gestione di reti, infrastrutture complesse e competenze di intelligenza artificiale.

