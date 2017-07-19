Hospitality: Salone Accoglienza e Wmf lanciano il contest per le startup

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 dic - Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza e Wmf - We Make Future lanciano la nuova edizione del concorso "Startup for Hospitality", dedicato alle startup del settore HoReCa con 'progetti innovativi che contribuiscono all'evoluzione del comparto'.

Le finaliste del contest, spiega una nota, presenteranno le loro idee nella giornata inaugurale del 50esimo Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza, in programma il 2 febbraio 2026, mentre la startup vincitrice partecipera' alla fiera dell'innovazione Wmf - We Make Future, a giugno 2026 a Bologna. Le imprese si potranno candidare fino all'11 gennaio. L'obiettivo del concorso e' 'individuare progetti in grado di accelerare l'evoluzione del settore: dalle tecnologie per la domotica e le smart-room ai sistemi di gestione delle prenotazioni, dall'ottimizzazione dei processi operativi alla sensoristica, fino alle soluzioni per la guest experience, il food & beverage tech, l'automazione, l'efficientamento energetico e, piu' in generale, tutte le innovazioni ad alto impatto dedicate al mondo dell'ospitalita' professionale'. 'L'ospitalita' sta vivendo una trasformazione profonda in cui tecnologia e competenze digitali rappresentano leve strategiche sempre piu' decisive - ha commentato Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore di Hospitality -. Con Startup for Hospitality vogliamo sostenere l'imprenditorialita' emergente e valorizzare soluzioni capaci di migliorare il lavoro degli operatori e la qualita' dell'esperienza offerta a ospiti e viaggiatori'.

