Hong Kong: prevista una crescita Pil dal 2,5% al 3,5% per il 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - L'economia di Hong Kong dovrebbe crescere tra il 2,5% e il 3,5% nel 2026 rispetto all'anno precedente. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze di questa regione amministrativa speciale della Cina. 'Prevediamo che l'economia di Hong Kong crescera' del 2,5-3,5% quest'anno', in parte grazie alla crescita costante della domanda interna, ha affermato Paul Chan nel suo discorso annuale sul bilancio. Nel 2025 Hong Kong ha registrato una crescita del 3,5%, grazie al forte commercio estero e alla ripresa dei consumi delle famiglie. 'Un mercato del lavoro stabile e l'aumento dei redditi delle famiglie stimoleranno i consumi privati, mentre un clima imprenditoriale migliorato, unito alle aspettative di tassi di interesse piu' bassi, stimolera' i mercati finanziari e gli investimenti', ha detto Chan, che prevede una crescita media annua del 3% in termini reali tra il 2027 e il 2030.

