Hiab: Mimit, manifestazione di interesse per acquisizione sito di Statte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Presentata una manifestazione di interesse formale per il sito di Statte (Taranto) della Hiab, azienda svedese attiva nella produzione di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione delle merci, con due stabilimenti in Italia (di cui uno a Bologna).

Lo comunica il Mimit, specificando che durante il tavolo di oggi, l'advisor incaricato ha comunicato di aver ricevuto una offerta da parte di un'azienda pugliese in forte espansione, intenzionata a valutarne l'acquisizione e a promuoverne il rilancio nel comparto metalmeccanico. 'Fin dall'inizio seguiamo con grande attenzione l'evoluzione di questa vertenza. La prospettiva che si sta delineando prevede una possibile soluzione industriale attraverso un'azienda italiana, radicata nel Sud. Le prossime settimane saranno decisive per consolidare l'obiettivo di garantire continuita' industriale e nuove prospettive occupazionali al sito di Statte', ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ministero monitorera' tutte le fasi del processo e proseguira' il confronto con istituzioni, azienda e sindacati, con l'obiettivo comune di riattivare e valorizzare il sito, salvaguardando le competenze dei lavoratori e un percorso di diversificazione produttiva.

Il tavolo sara' riconvocato nelle prossime settimane per verificare gli sviluppi della trattativa e definire i passaggi successivi.

