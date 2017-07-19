Helyx Industries: entra nel mercato Ngs con progetto screening neonatale

Collabora al Progetto Genoma dell'Ospedale Di Venere di Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - Helyx Industries - ex Ulisse Biomed, healthcare biotech company attiva nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica - entra nel mercato Ngs (Next generation sequencing) con un accordo con Revvity Italia, la branch italiana della multinazionale americana leader globale nei servizi e nelle soluzioni per la salute e collabora in Puglia al Progetto Genoma, programma di screening neonatale svolto presso il laboratorio di genetica dell'Ospedale Di Venere di Bari per analizzare il Dna dei neonati al fine di individuare precocemente piu' di 400 eventuali disordini metabolici e malattie rare. Revvity Italia ha ricevuto l'aggiudicazione di una gara pubblica per fornire test e strumentazione con l'obiettivo di analizzare il Dna dei neonati per individuare precocemente piu' di 400 eventuali disordini metabolici e malattie rare rilevanti e curabili, su cui poter intervenire con un trattamento clinico e/o terapeutico. Helyx sviluppera', produrra' e fornira' a Revvity Italia i kit di screening personalizzati sulla base dei requisiti forniti dalla stessa.

