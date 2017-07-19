Healthcare: Italia prima in Europa per numero over 65, ma posti Rsa sotto media Ue -2

Senior housing ancora agli inizi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ott - Il report evidenzia che l'Italia e' quarta al mondo per aspettativa di vita e prima in Europa per crescita della speranza di vita in buona salute a 65 anni (+42% in dieci anni, 10,8 anni), mentre i Paesi nordici superano i 14 anni. Sulla residenzialita', il report distingue cinque soluzioni in base all'autosufficienza: casa in proprieta', affitto a senior housing, appartamenti per anziani, appartamenti protetti e Rsa per non autosufficienti.

L'adi (assistenza domiciliare integrata) e' anche in espansione: dal 2017 gli assistiti sono aumentati del 58,3%, riducendo ricoveri e costi rispetto al residenziale. I trattamenti semiresidenziali (centri diurni) sono diffusi soprattutto in Centro-Nord, alleggerendo il carico dei caregiver. I residenti in Rsa sono cresciuti del 36,5% dal 2017, con picchi nel Nord-est e Nord-ovest; il Mezzogiorno resta indietro. L'offerta riflette il divario territoriale: al 2022 si contano 12.363 presidi per circa 408mila posti letto, con rapporti per popolazione fino a tre-quattro volte maggiori al Nord-est rispetto al Sud.

Quasi il 78% dei posti letto del settore e' in mano a soggetti privati, solo il 22,5% e' pubblico. L'offerta e' gia' insufficiente rispetto al parametro di 50 posti ogni 1.000 over 65 e le proiezioni al 2050 indicano un ulteriore deficit, rilevante secondo l'analisi in regioni come Lombardia, Lazio e Campania.

Il senior housing, diffuso in vari Paesi Ue, in Italia e' agli inizi: 12 iniziative attive per poco meno di 500 appartamenti. La pipeline conta 8 nuovi progetti per oltre 1.000 appartamenti, concentrati al Nord e nelle grandi citta': a Milano il progetto piu' grande (circa 360 unita') e a Roma una riqualificazione da 300 unita', mentre sono ancora assenti soluzioni simili al Sud.

imt-com

(RADIOCOR) 18-10-25 15:59:37 (0368)SAN,IMM 5 NNNN