Gse: protocollo d'intesa con Basilicata, transizione energetica equa e innovativa -2

Bardi, 'Ringrazio Gestore per condivisione percorso comune' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - "Ringrazio il Gestore dei servizi energetici per aver voluto condividere con la Regione Basilicata questo percorso comune. La firma di questo protocollo rappresenta un passo di grande rilevanza: significa avere al nostro fianco un partner nazionale di assoluta competenza e credibilita', che risponde direttamente al ministero dell'Economia e delle Finanze e al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - cosi' il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi - La Basilicata ha avviato da tempo un cammino verso la sostenibilita' e la transizione energetica, ma oggi lo rafforza con un accordo che ci consentira' di unire le esigenze del territorio con la strategia nazionale ed europea".

Vigilante ha fatto rilevare: "Con questa intesa rafforziamo il nostro supporto alla Regione Basilicata nel percorso verso un sistema energetico piu' efficiente. Vogliamo offrire competenze, strumenti e tavoli operativi per individuare soluzioni su misura, capaci di migliorare la qualita' della vita delle persone e creare nuove opportunita' per imprese e cittadini, massimizzando i benefici delle misure gestite dal Gse.

L'intesa prevede anche lo sviluppo di modelli innovativi di finanziamento per gli impianti a fonti rinnovabili e la valorizzazione dell'energia prodotta a livello locale, con il coinvolgimento diretto di comunita' e stakeholder territoriali.

Bof

