Gruppo Zegna: nel 2025 mette in conto crescita 'low single digit'

Accelerazione nel 2026 e 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mar - Il presidente e ceo di Zegna, Ermenegildo Zegna, nel corso della conference call ha spiegato che i target al 2027 'tengono conto di un outlook cauto' per l'anno in corso, nel corso del quale la crescita dei ricavi dovrebbe essere tra lo zero e il 5% ('low single digit'). Per contro 'nel 2026 e nel 2027 vediamo una crescita piu' sostanziosa', ha dichiarato. Del resto, ha spiegato, nel primo trimestre il contesto ha visto ancora una situazione complessa in Cina, sfidante a Hong Kong.

L'imprenditore ha invece indicato che l'Europa e' andata ancora bene come gli Emirati Arabi, hanno tenuto anche le Americhe.

