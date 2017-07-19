Gruppo Il Sole 24 Ore: con AIDP accordo partnership su informazione e servizi per mondo HR

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Il Gruppo Il Sole 24 ORE e AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale - annunciano la sottoscrizione di un accordo di partnership volto a sviluppare iniziative congiunte nel settore dell'informazione, dell'approfondimento e dei servizi professionali dedicati ai temi del lavoro e delle risorse umane. L'accordo prevede la collaborazione per la realizzazione di contenuti editoriali di carattere tecnico e specialistico, con il coinvolgimento di esponenti del network AIDP, nel rispetto dell'autonomia e della linea editoriale del Sole 24 Ore. E' inoltre prevista una convenzione che consentira' agli associati AIDP di accedere ai prodotti editoriali e ai servizi professionali del Gruppo Il Sole 24 ORE a condizioni agevolate.

La partnership si inserisce in un contesto di crescente complessita' e trasformazione del mercato del lavoro e si pone l'obiettivo di favorire la diffusione di informazione qualificata, strumenti aggiornati e analisi autorevoli a supporto di manager, professionisti e imprese.

'Con questo accordo - ha dichiarato Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 ORE - rafforziamo ulteriormente il nostro presidio sui temi del lavoro e delle professioni, valorizzando il contributo di una delle principali associazioni di riferimento per il mondo delle risorse umane. L'unione tra l'eccellenza editoriale del Sole 24 Ore, i servizi a valore aggiunto del nostro Gruppo e la profonda competenza del network AIDP ci permette di favorire una diffusione di conoscenza altamente qualificata e utile per affrontare le sfide del presente e del futuro'.

'Questo accordo rappresenta per AIDP un passo strategico nel rafforzare il ruolo della comunita' HR come attrice centrale del cambiamento - ha dichiarato Matilde Marandola, presidente nazionale AIDP. In una fase storica in cui il lavoro attraversa trasformazioni profonde - tecnologiche, organizzative e culturali - l'accesso ad un'informazione autorevole, analisi di qualita' e strumenti aggiornati e' un fattore competitivo decisivo. La partnership con il Gruppo Il Sole 24 Ore consente ai nostri associati di coniugare competenza profeonale e conoscenza qualificata, favorendo una crescita consapevole del ruolo delle risorse umane nelle imprese e nel Paese. E' un'alleanza che mette al centro le persone, il valore del sapere e la responsabilita' di chi guida le organizzazioni verso il futuro'.

L'accordo avra' durata biennale e prevede, oltre alle attivita' editoriali e alla convenzione sui prodotti, iniziative congiunte di comunicazione e approfondimento sui principali temi legati al lavoro e alla gestione del capitale umano.

