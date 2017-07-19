Gruppo Grigolin: fatturato 2025 a 120 mln, quest'anno punta a quota 130 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 15 apr - Tesi System, azienda del Gruppo Grigolin, ha chiuso il 2025 con un fatturato pari a oltre 120 milioni di euro, con piu' di 130.000 metri cubi di manufatti prodotti, in crescita del 15% rispetto al 2024.

La performance economica del 2025 e' strettamente legata al piano di investimenti 2023-2025 da circa 14 milioni di euro, che ha portato al rafforzamento della presenza produttiva nel Nord Est e nel Centro Italia. L'acquisizione dello stabilimento ex Spav di Martignacco (Udine), oggi pienamente operativo, e la realizzazione del nuovo ampliamento di oltre 6.000 mq. dello stabilimento di Castelbelforte (Mantova), hanno consentito un incremento stimato del 20% della capacita' produttiva complessiva. Oggi Tesi System puo' contare su quattro stabilimenti tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, con headquarter a Casale sul Sile (TV) e una capacita' complessiva di circa 150.000 metri cubi annui.

Un assetto industriale che ha sostenuto l'aumento delle commesse nei comparti della logistica industriale e commerciale, con clienti come Texa, Ali Supermercati, Morellato e Pedrollo. Per il 2026 l'azienda punta a un'ulteriore crescita sia della produzione che del fatturato del 10%, superando quota 130 milioni di euro.

Dopo il conseguimento della certificazione Iso 45001 l'azienda ha avviato un percorso per per il conseguimento delle Epd (Environmental Product Declaration) per i propri elementi costruttivi.

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(RADIOCOR) 15-04-26 11:22:12 (0279) 5 NNNN