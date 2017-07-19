Gruppo Grigolin: a Brussi Costruzioni appalto da 1,8 mln per strade Giro d'Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 apr - Brussi Costruzioni, societa' del Gruppo Grigolin, si e' aggiudicata un appalto da 1,8 milioni di euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza di diversi tratti stradali in provincia di Pordenone in vista del passaggio del Giro d'Italia 2026.
L'appalto, affidato dall'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, riguarda un piu' ampio pacchetto di lavori recentemente acquisiti dall'azienda nella regione, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, dedicati alle asfaltature: tra questi, il lotto in oggetto e' direttamente connesso al Giro d'Italia e altri riguardanti interventi di manutenzione ordinaria.
Nel dettaglio, i cantieri, che interesseranno quasi 29 km di rete viaria, coinvolgeranno diversi comuni del territorio: Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio, Clauzetto, Castelnuovo del Friuli, Travesio, Tramonti di Sotto, oltre alla direttrice strategica che collega Fanna, Cavasso Nuovo e Meduno.
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