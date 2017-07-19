Groenlandia: Uk potrebbe schierare truppe a difesa territorio Artico (Telegraph)

da attacchi Russia e Cina e da mire Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Il Regno Unito starebbe trattando con gli alleati europei per schierare una forza militare in Groenlandia, in modo da proteggere l'Artico da Russia, Cina e dagli Usa di Donald Trump. Secondo quanto scrive il quotidiano britannico The Telegraph, i vertici militari stanno elaborando piani per una possibile missione della Nato sull'isola, che il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di occupare per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni, sempre secondo quanto ricostruisce la testata, funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di Paesi come Germania e Francia per avviare i preparativi. I piani, ancora in fase embrionale, potrebbero prevedere lo schieramento di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. La speranza e' che un significativo rafforzamento della presenza delle nazioni europee nell'Artico possa persuadere Trump ad abbandonare la sua ambizione di annettere l'isola."Condividiamo il punto di vista del presidente Trump: la crescente aggressivita' della Russia nell'estremo nord deve essere scoraggiata e la sicurezza euro-atlantica rafforzata', ha dichiarato una fonte governativa al Telegraph."Le discussioni della NATO sul rafforzamento della sicurezza nella regione continuano e non potremmo mai anticiparle, ma il Regno Unito sta collaborando con gli alleati per promuovere gli sforzi volti a rafforzare la deterrenza e la difesa dell'Artico", ha aggiunto.

L'operazione potrebbe comprendere un dispiegamento completo di truppe o di una combinazione di esercitazioni a tempo determinato, condivisione di informazioni, sviluppo di capacita' e ridistribuzione della spesa per la difesa. In ogni caso, secondo il Telegraph, il Regno Unito dovrebbe avere un ruolo di primo piano.

