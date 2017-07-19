Groenlandia: proteste in Danimarca e a Nuuk contro il piano di Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Migliaia di persone sono scese in piazza in Danimarca e a Nuuk, capitale della Groenlandia, per protestare contro il piano del presidente americano Donald Trump di annettere l'isola danese agli Usa. "Giu' le mani dalla Groenlandia" e' lo slogan dell'azione di protesta trasversale che ha coinvolto Copenaghen, ma anche altre citta' danesi, oltre alla capitale della Groenlandia.

I cartelli dei manifestanti recavano scritte come 'Make America Go Away', un gioco di parole sullo slogan Maga (Make America Great Again), oppure scritte come 'Gli Stati Uniti hanno gia' abbastanza ghiaccio' ('Usa already has too much ice'). I manifestanti, muniti di bandiere groenlandesi e danesi, hanno formato una marea umana rossa e bianca, i colori dei due vessilli, nella piazza del municipio, scandendo in groenlandese il nome dell'isola: 'Kalaallit Nunaat!', secondo quanto riportato dai cronisti dell'Afp.

