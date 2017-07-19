Groenlandia: Meloni, truppe italiane? Prematuro, strada e' dialogo, no escalation

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seul, 18 gen - "Non penso che il tema qui sia adesso creare un'escalation, credo che sia piuttosto quella di provare a dialogare, e se la mia interpretazione e' corretta, e cioe' che sul lato americano c'e' una preoccupazione per un'ingerenza eccessiva su una zona strategica, e dal lato europeo c'e' una volonta' di aiutare ad affrontare questo problema che e' anche nostro, la strada giusta non sia quella di discutere tra di noi, ma sia quella di lavorare insieme per rispondere a una preoccupazione che ci coinvolge tutti, quindi io penso che sia adesso prematuro parlare perche' sto lavorando per cercare da parte mia di abbassare la tensione e tornare a dialogare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa a Seul rispondendo ad una domanda se l'Italia potrebbe partecipare come segnale di unita' con gli europei alla missione in Groenlandia.

