Groenlandia: Meloni, bene Trump su stop dazi, dialogo tra alleati fondamentale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - "Accolgo con favore l'annuncio del Presidente Trump di sospendere l'imposizione dei dazi prevista per l'1 febbraio nei confronti di alcuni Stati europei. Come l'Italia ha sempre sostenuto, e' fondamentale continuare a favorire il dialogo tra Nazioni alleate". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che Trump ha annunciato che "con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la cornice di un futuro accordo sulla Groenlandia e, di fatto, sull'intera regione artica" e che, come conseguenza dell'intesa, "non imporro' le tariffe che dovevano entrare in vigore il primo febbraio".

