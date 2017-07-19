Dati
            Groenlandia: comunicato congiunto 8 Paesi, minaccia dazi rischio innesco "pericolosa spirale" -2-

            'Resteremo uniti e difenderemo la nostra sovranita'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - 'Continueremo a restare uniti e coordinati nella nostra risposta. Siamo determinati a difendere la nostra sovranita'', si legge nella dichiarazione congiunta degli otto paesi che rischiano di essere colpiti da nuovi dazi dal primo febbraio per aver difeso la Groenlandia. 'In quanto membri della Nato, siamo impegnati a rafforzare la sicurezza dell'Artico come interesse transatlantico condiviso', si legge nel comunicato, in cui viene precisato che l'esercitazione danese 'Arctic Endurance' di questo weekend, condotta con gli alleati, 'risponde a questa necessita''. E 'non rappresenta una minaccia per nessuno'.

            (RADIOCOR) 18-01-26 15:58:03 (0365) 5 NNNN

              


