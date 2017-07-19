Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Greenvolt (Kkr): realizza un impianto solare da 4 Mw per Sanofi in Irlanda

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 dic - Greenvolt Next, controllata di Kkr, ha completato a Waterford, in Irlanda, un impianto fotovoltaico da 4 Mw destinato al sito produttivo del gruppo biofarmaceutico Sanofi. L'impianto e' gia' operativo e genera circa 3,2 Gwh di elettricita' rinnovabile all'anno, coprendo il 20% del fabbisogno del campus e consentendo di evitare ogni anno la produzione di circa 950 tonnellate di CO2. Il progetto e' stato strutturato tramite un ppa (Power Purchase Agreement), senza investimenti iniziali da parte della multinazionale farmaceutica, e sara' gestito e manutenuto da Greenvolt Next per 20 anni.

            L'intervento - realizzato in quattro mesi con oltre 5.700 pannelli e 10 inverter - rafforza il posizionamento del sito irlandese, attivo da oltre vent'anni nella produzione di soluzioni per malattie cardiovascolari, diabete, sclerosi multipla e vaccini. "Questa riduzione delle emissioni di carbonio sostiene direttamente la strategia ambientale globale di Sanofi, dimostrando al contempo la leadership del sito di Waterford nell'azione per il clima all'interno del settore farmaceutico irlandese", spiega una nota. Cian O Brien, site lead di Sanofi Irlanda, ha spiegato che la produzione rinnovabile onsite e' 'vitale per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2045, con un percorso verso la neutralita' carbonica gia' nel 2030', ricordando che l'impianto permettera' al campus di 'generare il 20% del proprio fabbisogno energetico ogni anno'.

            imt-com.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 04-12-25 13:38:39 (0390)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Sanofi 85,12 +1,41 14.10.46 83,10 85,14 83,12


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.