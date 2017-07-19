Greenvolt (Kkr): realizza un impianto solare da 4 Mw per Sanofi in Irlanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 dic - Greenvolt Next, controllata di Kkr, ha completato a Waterford, in Irlanda, un impianto fotovoltaico da 4 Mw destinato al sito produttivo del gruppo biofarmaceutico Sanofi. L'impianto e' gia' operativo e genera circa 3,2 Gwh di elettricita' rinnovabile all'anno, coprendo il 20% del fabbisogno del campus e consentendo di evitare ogni anno la produzione di circa 950 tonnellate di CO2. Il progetto e' stato strutturato tramite un ppa (Power Purchase Agreement), senza investimenti iniziali da parte della multinazionale farmaceutica, e sara' gestito e manutenuto da Greenvolt Next per 20 anni.

L'intervento - realizzato in quattro mesi con oltre 5.700 pannelli e 10 inverter - rafforza il posizionamento del sito irlandese, attivo da oltre vent'anni nella produzione di soluzioni per malattie cardiovascolari, diabete, sclerosi multipla e vaccini. "Questa riduzione delle emissioni di carbonio sostiene direttamente la strategia ambientale globale di Sanofi, dimostrando al contempo la leadership del sito di Waterford nell'azione per il clima all'interno del settore farmaceutico irlandese", spiega una nota. Cian O Brien, site lead di Sanofi Irlanda, ha spiegato che la produzione rinnovabile onsite e' 'vitale per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2045, con un percorso verso la neutralita' carbonica gia' nel 2030', ricordando che l'impianto permettera' al campus di 'generare il 20% del proprio fabbisogno energetico ogni anno'.

imt-com.

