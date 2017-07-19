Dati
            Grecia: governatore Stournaras ritira Premio Bruno Leoni 2025, prima volta a un Paese -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - 'La crisi greca sottolinea la necessita' di istituzioni robuste, sia in patria che a livello europeo, di una governance efficace, di politiche fiscali prudenti e di riforme strutturali profonde', ha commentato Stournaras, che ha ripercorso le tappe della crisi e del risanamento della Grecia.

            Il presidente dell'Istituto, Franco Debenedetti, ha dichiarato: 'la nostra economia non riesce a trovare i modi di crescere per cui fu, quando ero ragazzo, negli anni del boom, modello per il mondo. Ma abbiamo anche l'esempio di Paesi che, pur colpiti da gravi dissesti economici, hanno saputo rimettere in ordine i propri conti e rilanciare la propria economia: come la Grecia e come speriamo l'Argentina di Milei. L'Istituto Bruno Leoni esiste per studiare e diffondere modelli virtuosi'.

