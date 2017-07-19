Governo: Salvini, su temi internazionali Lega responsabile, assoluta sintonia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - "Da che e' cominciata la guerra fra Russia e Ucraina la Lega insieme a tutto il Governo in Italia e in Europa ha sempre approvato tutti gli aiuti. Col Governo c'e' sempre stata assoluta sintonia, anzi grazie alla Lega l'ultima risoluzione del Governo ha messo al centro la pace prima ancora della guerra". Cosi' il leader del Carroccio e vicepremier, Matteo Salvini, in un'intervista al Tg3, quando gli viene chiesto di commentare l'appello alla responsabilita' sulle questioni internazionali nei confronti della Lega da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto.

