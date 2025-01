Governo: Meloni, su Santanche' c'e' riflessione in un clima sereno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gedda, 25 gen - "Non c'e' nessun braccio di ferro, non c'e' preoccupazione, non c'e' un imbarazzo che addirittura mi porterebbe a non presentarmi alla riunione del Consiglio dei Ministri, a spostare la data della mia visita in Arabia Saudita per non incontrare il ministro Santanche'. C'e' sicuramente riflessione che deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa a Gedda al porto islamico prima di salire sulla Nave Vespucci.

"Io non credo, ha aggiunto Meloni, che un semplice rinvio a giudizio sia per esso stesso motivo di dimissioni.

Penso anche che il ministro Santanche' stia lavorando ottimamente. Dopodiche' la valutazione che semmai va fatta e' quanto tutto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro e questa e' una valutazione che va fatta col ministro Santanche' e che forse deve fare soprattutto il ministro Santanche' ma e' quello su cui io attualmente non ho le idee chiare".

