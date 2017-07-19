Governo: Meloni in Uzbekistan, ricevuta dal presidente Mirziyoyev

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso il suo viaggio asiatico facendo tappa a Tashkent dove e' stata ricevuta dal presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev.

"L'incontro - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ha permesso di approfondire il dialogo avviato con l'adozione della Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico a maggio 2025, in occasione della visita del Presidente del Consiglio nella regione.

In tale quadro, i due leader hanno discusso dei principali teatri di crisi e dei settori chiave della cooperazione bilaterale, con una particolare attenzione rivolta alle materie prime critiche e all'agroindustria.

Infine, sottolineando il carattere strategico delle relazioni tra Italia e Uzbekistan, il Presidente Meloni e il Presidente Mirziyoyev hanno concordato di mantenersi in stretto contatto".

