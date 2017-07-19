Governo: impugna legge Sardegna su assestamento di bilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sei leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 24 del 11/09/2025, recante Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio "in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di accesso al pubblico impiego e di contrattazione collettiva, violano i principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonche' l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione". Lo riporta il comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri. com-vmg.

