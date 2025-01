Governo: Fazzolari, grande riconoscimento Ft a Giorgetti, Italia piu' credibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 gen - Il riconoscimento di The Banker, mensile del Financial Time, a Giancarlo Giorgetti quale miglior ministro delle Finanze del 2024 e' un "importante elogio all'ottimo lavoro svolto dal nostro ministro dell'Economia e alla serieta' del Governo Meloni. Un ulteriore stimolo a proseguire nella strada intrapresa finora per ridare all'Italia solidita' economica e credibilita' internazionale'. Cosi' in una nota Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo.

