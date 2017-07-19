Gnl: Consiglio Ue concorda posizione negoziale su stop totale import Russia da 2028

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 ott - Con un voto a maggioranza, contrari Ungheria e Slovacchia, il Consiglio Ue ha concordato la posizione negoziale per la trattativa con il Parlamento europeo sulle norme per l'eliminazione graduale delle importazioni di gas russo. Il regolamento proposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sia per le importazioni di gas da gasdotto che di gas naturale liquefatto dalla Russia, con un divieto totale che si applichera' a partire dal 1 gennaio 2028. L'accordo del Consiglio mantiene questa scadenza confermando che le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1 gennaio 2026, pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti. In particolare, i contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno essere mantenuti fino al 17 giugno 2026, mentre i contratti a lungo termine potranno essere mantenuti fino al 1 gennaio 2028.

