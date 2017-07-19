Giustizia: Nordio, raggiunti tutti i target del Pnrr -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 gen - Risultati oltre target per quanto riguarda la digitalizzazione. 'Rispetto all'ambizioso obiettivo di digitalizzare 7.750.000 fascicoli giudiziari - ha detto Nordio -, al 31 dicembre 2025 il Ministero ha completato la digitalizzazione di 7.801.142 fascicoli giudiziari, cosi' addirittura superando il target previsto'. Sul fronte degli investimenti in edilizia giudiziaria, il Ministro ha poi affermato che sono in corso di riqualificazione 'ben 289.000 mq di edifici giudiziari entro il primo trimestre del 2026: in tal senso, tutti i 60 interventi previsti risultano in corso di esecuzione lavori, con una parte gia' collaudata e operativa'. Infine, anche sul 'capitale umano', il ministero ha 'raggiunto e superato' il target di assunzione e mantenimento in servizio di 10.000 unita' di personale Pnrr. Al 31 ottobre 2025 risultano in servizio 11.650 unita' di personale, al netto di 6.518 dimissioni con una spesa certificata pari a 1.586.607.662 euro, circa il 70% del finanziamento Pnrr complessivo di 2,2 miliardi di euro.

