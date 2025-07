Giorgetti: economia in percorso di crescita solido, inflazione sotto controllo -2

Risorse pubbliche non bastano per sfide, risparmio ha ruolo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 lug - Le sfide a cui l'Italia e' chiamata tuttavia, ha rilevato il ministro, "richiedono investimenti di vasta portata e di lungo termine" e "dati i vincoli di bilancio attuali, le sole risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire tale fabbisogno, in Italia come in Europa". Il risparmio privato, secondo Giorgetti, deve pertanto "confermare anche in questa occasione il suo ruolo di bene strategico fondamentale, che deve essere tutelato e promosso nell'interesse tanto dei singoli risparmiatori quanto del sistema nel suo complesso".

Assicurando "le precondizioni che permettano l'efficiente ed efficace funzionamento dell'ecosistema finanziario, nelle sue vari componenti" (banche, assicurazioni, finanza e settore previdenziale) - ha concluso il ministro all'Ania - il risparmio privato "puo' effettivamente mettersi al servizio e a supporto della crescita economica, operando come un potente fattore di crescita sostenibile e inclusiva per la nostra economia e la nostra societa'".

