Giochi Preziosi: intesa sulla cigs per 135 lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - E' stata raggiunta l'intesa al Ministero del Lavoro sul ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attivita' nelle societa' Giochi Preziosi Store e Startrade del Gruppo Giochi Preziosi. Lo annunciano in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che hanno sottoscritto con le direzioni societarie i verbali di accordo. Si garantisce cosi' la copertura retributiva - a far data dal 30 marzo per Giochi Preziosi Store e dal 1 marzo per Startrade, fino al 31 dicembre 2026 - ai 135 lavoratrici e lavoratori coinvolti nel piano di chiusura della rete retail delle due societa' del gruppo. La cigs riguardera' complessivamente 88 dipendenti di Giochi Preziosi Store e 47 di Startrade, distribuiti tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Toscana, oltre ai siti di sede. Le sospensioni potranno essere a zero ore o con riduzione oraria in funzione delle operazioni di chiusura delle attivita' commerciali.

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(RADIOCOR) 20-04-26 14:14:12 (0366) 5 NNNN