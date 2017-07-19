Giappone: superindice economia sale a 110 punti a ottobre, al top da 17 mesi

Secondo le stime preliminari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Il superindice dell'economia giapponese e' salito a 110,0 a ottobre dal 108,2 rivisto al ribasso di settembre, secondo le stime preliminari. Lo rende noto il Cabinet office del Governo nipponico. L'ultimo dato e' il piu' alto dal maggio 2024 e supera le previsioni del mercato, che puntava su un rialzo piu' contenuto. Il leading economic index fornisce un outlook dell'economia giapponese sintetizzando diversi indicatori come le nuove offerte di lavoro, gli ordini di macchinari, la fiducia dei consumatori, massa monetaria e andamento di Borsa e titoli governativi.

L'altro indicatore complessivo dell'economia nipponica, il coincident economic index, che tiene traccia di indicatori chiave quali la produzione industriale, l'occupazione e le vendite al dettaglio, e' salito, secondo le stime preliminari, a 115,4 a ottobre da un valore rivisto al rialzo di 114,9 di settembre, segnando il livello piu' alto dal mese di giugno.

