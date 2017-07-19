Giappone: sale a 34,9 indice fiducia consumatori agosto
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - L'indice di fiducia dei consumatori (serie destagionalizzata) in Giappone ad agosto 2025 si e' attestato a 34,9, in aumento di 1,2 punti rispetto al mese precedente. Andando a vedere nel dettaglio le categorie che compongono l'indice di fiducia dei consumatori ad agosto, per i mezzi di sussistenza complessivi l'indice si e' attestato a 32,7 (+1,3 punti rispetto al mese precedente), la crescita del reddito a 39,4 (+0,9 punti), l'occupazione a 39,3 (+1,7 punti), la propensione all'acquisto di beni durevoli a 28 (+0,6 punti).
Red-Fla-
