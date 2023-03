Giappone: nuovo calo consumi famiglie a gennaio, +2,7% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - I consumi delle famiglie giapponesi hanno registrato un terzo mese di calo a gennaio (-0,3% su anno), mostrando l'impatto negativo dell'inflazione. Su base congiunturale invece la spesa delle famiglie e' aumentata del 2,7%, grazie all'entrata in vigore di un nuovo piano di sostegno. Spinta in particolare da energia e alimentari, l'inflazione in Giappone ha continuato ad accelerare a gennaio, dove ha raggiunto un nuovo record dal 1981 (4,2% su anno, esclusi i prodotti freschi). Gli economisti si aspettano un rallentamento della crescita dei prezzi grazie alle contromisure assunte dal governo per ridurre le bollette energetiche. Il Pil giapponese ha ristagnato nel quarto trimestre 2022 rispetto al trimestre precedente. La debolezza dei consumi, e quindi della crescita, e il rallentamento dell'inflazione atteso quest'anno, continuano a sostenere la linea della Bank of Japan, che anche oggi ha mantenuto la politica monetaria ultra accomodante.

