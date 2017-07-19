Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Giappone: a gennaio Pmi servizi sale a 53,7 punti, composito a 53,1
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - Accelera il settore dei servizi in Giappone. L'indice Pmi nel mese scorso di gennaio ha segnato 53,7 punti, in aumento rispetto ai 51,6 di dicembre. Una lettura sopra 50 indica gia' espansione del comparto.
L'indice composito, sintesi dell'andamento di manifattura e servizi e' salito a gennaio a 53,1 da 51,1 di dicembre.
Red-Sim
(RADIOCOR) 04-02-26 08:16:46 (0154) 5 NNNN