Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Giappone: a gennaio Pmi servizi sale a 53,7 punti, composito a 53,1

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - Accelera il settore dei servizi in Giappone. L'indice Pmi nel mese scorso di gennaio ha segnato 53,7 punti, in aumento rispetto ai 51,6 di dicembre. Una lettura sopra 50 indica gia' espansione del comparto.

            L'indice composito, sintesi dell'andamento di manifattura e servizi e' salito a gennaio a 53,1 da 51,1 di dicembre.

            Red-Sim

            (RADIOCOR) 04-02-26 08:16:46 (0154) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.