Giappone: a dicembre indice Pmi manifattura sale a 49,7, servizi cala a 52,5

Composito scende a 51,5 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 dic - Rallenta leggermente a dicembre, secondo i dati S&P Global, l'attivita' economica del settore privato in Giappone.

L'indice Pmi composito e' infatti sceso dai 52 punti di novembre a 51,5, mantenendosi comunque sopra la soglia di 50 spartiacque tra contrazione ed espansione.

L'indice complessivo e' sintesi dell'andamento della manifattura e dei servizi. L'indice Pmi manifatturiero e' salito dai 48,7 di novembre a 49,7 di dicembre, stavolta sotto la soglia di 50, quindi in contrazione seppur meno del mese precedente. L'indice Pmi servizi e' sceso dai 53,2 punti di novembre a 52,5 punti.

In generale, quindi, il Giappone registra una modesta crescita del settore privato a fine 2025.

La crescita rimane incentrata sul settore dei servizi, poiche' la produzione e le vendite manifatturiere si sono ulteriormente indebolite. Detto questo, l'ultimo calo della domanda di beni e' stato il piu' debole registrato negli ultimi 18 mesi, il che suggerisce che il settore potrebbe muoversi verso condizioni piu' stabili.

