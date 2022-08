Germania: preoccupa siccita' Reno, rischi navigazione con impatto su energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Nella Germania occidentale, la mancanza d'acqua dovuta al caldo estivo di punta sta rendendo difficile la navigazione sul Reno, rappresentando un'ulteriore minaccia per l'industria e l'energia. La prospettiva di una chiusura parziale del traffico fluviale su questo fiume, uno dei piu' trafficati del mondo, preoccupa l'industria tedesca, gia' messa a dura prova dalla crisi del gas e dall'impennata dei prezzi dell'energia per la guerra in Ucraina. Circa il 4% delle merci viene trasportato via mare in Germania, compreso il Reno e il fiume ha riacquistato importanza negli ultimi mesi perche', con il venir meno del gas russo da cui dipende, la Germania vuole rivolgersi maggiormente al carbone.

Tuttavia, le grandi centrali elettriche si trovano principalmente intorno al Reno e le maggiori aziende tedesche hanno gia' messo in guardia sugli impatti di gravi interruzioni del traffico fluviale. Uniper ha affermato che il basso livello del Reno potrebbe portare a "un funzionamento irregolare" di due delle sue centrali a carbone a settembre. EnBW, che gestisce siti nella regione del Baden-Wurttemberg (sud-ovest), ha anche avvertito che le consegne di carbone potrebbero essere limitate.

Il calo del livello del Reno ha portato a "un aumento dei costi di trasporto per tonnellata", ha avvertito l'azienda energetica, che gia' all'inizio di quest'anno aveva accumulato carbone a scopo precauzionale.

"Il basso livello dell'acqua del Reno significa che il trasporto importante di prodotti petroliferi, diesel o combustibili per riscaldamento, non puo' essere garantito normalmente", sottolinea Alexander von Gersdorff, portavoce dell'associazione di categoria tedesca per l'industria energetica e dei combustibili. Di conseguenza, diversi pesi massimi industriali di stanza lungo il Reno, come ThyssenKrupp o Basf, si aspettano un possibile rallentamento della loro attivita'.

red-Ale

