Genova: avviata la talpa, si accellera per lo scolmatore del Bisagno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - E' stata attivata oggi la cosiddetta "talpa", in gergo TBM Tunnel Boring Machine, arrivata nei mesi scorsi dalla Cina a Genova nel cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno. Lunga circa 100 metri su tre livelli e del peso complessivo di 1.280 tonnellate, dovrebbe accelerare i tempi del cantiere, tanto che l'assessore alla Difesa del Suolo della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone ha fatto sapere che "nelle prossime settimane procederemo anche a una revisione generale del contratto con il riallineamento dei tempi di completamento dell'opera, con un'attivita' di costante aggiornamento che proseguira' fino alla fine dei lavori". Una volta a regime, la talpa arrivera' a scavare in media circa 20 metri al giorno.

L'opera, con un costo complessivo di oltre 200mln di euro, prevede la realizzazione di una galleria di circa 6,5km, con l'obbiettivo di ridurre la portata di piena dell'alveo del torrente Bisagno, evitando esondazioni. Il progetto risale agli anni 2000 ed e' stato finanziato con il piano 'Italia sicura' nel 2015. I lavori, aggiudicati alla fine del 2019, sono iniziati nel maggio 2020, ma hanno subito rallentamenti prima per la pandemia poi per due interdittive antimafia poi superate dal pronunciamento della Corte d'Appello di Salerno, oltre che per criticita' tecniche e di gestione. L'obbiettivo e' di recuperare grazie alla tecnologia cinese. Il sistema dello scolmatore funzionera' in abbinamento con quello del Fereggiano, piu' piccolo e gia' attivo dall'autunno del 2019, per creare una rete di protezione idraulica sotterranea per la citta' di Genova.

