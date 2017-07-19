Generali Italia: con Cei prima polizza parametrica per oltre 25mila parrocchie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - La Conferenza Episcopale Italiana e Generali Italia hanno sottoscritto un importante accordo per la tutela degli enti parrocchia presenti nelle 226 Diocesi italiane.

Grazie all'intesa, le oltre 25mila parrocchie godranno di servizi rapidi e dedicati in caso di sinistri da calamita' naturali - terremoti, inondazioni, alluvioni e precipitazioni intense, riferisce una nota. La soluzione, strutturata in forma parametrica, introduce garanzie innovative anticipate che si attivano automaticamente senza necessita' di perizie su fabbricati, strutture parrocchiali, ne' certificazioni dei tecnici e dei liquidatori. Nel dettaglio, questa copertura, tra le piu' avanzate in Europa, e' progettata per affrontare i rischi connessi ai cambiamenti climatici e agli eventi catastrofali naturali e rappresenta una risposta assicurativa moderna, concreta e tempestiva.

Attraverso l'integrazione di dati ambientali, tecnologie digitali avanzate e modelli predittivi, offre un meccanismo di attivazione rapido ed efficiente, in grado di garantire sostenibilita', trasparenza e protezione immediata per i beni delle comunita' ecclesiali.

Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, ha sottolineato: 'Siamo grati a Generali per la disponibilita' a strutturare, insieme alla Conferenza Episcopale Italiana, un modello virtuoso di collaborazione a favore delle parrocchie. In questi anni diversi edifici di culto, locali di ministero pastorale e case canoniche sono stati messi a dura prova da eventi catastrofali. Conservare il nostro patrimonio ci sta a cuore, nonostante le grandi difficolta' e l'esiguita' delle risorse a disposizione, perche' e' per tutti, sono le nostre radici. L'accordo sottoscritto intende essere una risposta efficace ai bisogni delle nostre comunita'. Gli edifici non sono semplici strutture, ma rappresentano la nostra storia e vogliamo siano anche il nostro futuro. In quest'ottica, l'intesa con Generali rappresenta un contributo importante per il bene comune'.

Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia, ha dichiarato: 'Come Generali siamo da sempre al fianco delle comunita' e dei territori come solido Partner del Paese. Questo accordo con una grande istituzione come la Conferenza Episcopale Italiana, reso possibile anche grazie alle caratteristiche e le competenze specifiche della nostra Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore, ci consente di mettere a disposizione del Sistema Paese il nostro patrimonio di esperienze, competenze e valori, per rispondere con strumenti innovativi alle grandi trasformazioni ambientali e sociali in atto'.

