Generali: con Undp promuove resilienza Pmi in Asia con "Sme Loss Prevention Framework"

Strumento digitale su rischi climatici e meteorologici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mar - Generali e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) hanno riunito i rappresentanti del ministero delle Finanze della Malesia, di Bank Negara Malaysia, Sme Association of Malaysia e del settore assicurativo e finanziario per presentare soluzioni concrete su come aumentare la resilienza delle piccole e medie imprese (Pmi) rispetto a cambiamenti climatici e altri rischi. L'obiettivo e' aumentare la consapevolezza su questi temi e stabilire come il settore assicurativo possa promuovere la sicurezza, la sostenibilita' e una maggiore resilienza per le Pmi nei paesi in via di sviluppo. Generali e Undp hanno inoltre presentato l''Sme Loss Prevention Framework', uno strumento digitale che sfrutta le potenzialita' dei dati per favorire la preparazione e la consapevolezza delle Pmi di fronte ai rischi per le comunita' in contesti vulnerabili, a partire dalla Malesia e dal rischio di inondazioni. Generali sta inoltre espandendo in Asia il suo progetto Sme EnterPRIZE, sulla base dell'impegno negli ultimi tre anni con migliaia di Pmi di tutta Europa per celebrare e coltivare una cultura della sostenibilita'.

Com-Pan

