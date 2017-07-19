Gdo: +2% volumi in I sem 2025, inflazione alimentare sotto media Ue (Coop) -2

Meno carni e prodotti ultraprocessati, in aumento bio e analcolici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 set - Sul fronte dei consumi privati si consolida il 'deconsumismo': nel 2024 la spesa complessiva delle famiglie e' appena sopra i livelli di cinque anni fa (+0,5%), ma oltre meta' del budget e' assorbita da spese obbligate (casa, utenze, trasporti, cibo) e il 42% indica il risparmio come driver d'acquisto. Anche nei prossimi 12-18 mesi le intenzioni restano concentrate su queste voci.

La svolta salutista spinge lettura delle etichette (7 italiani su 10 affermano di consultarle), con il biologico in accelerazione (8,4 milioni dichiarano che aumenteranno gli acquisti) e il boom delle bevande analcoliche (15,4 milioni le preferiscono quando possono scegliere). Il controllo del peso esplode: vendite di bilance persona +oltre 55% nei primi sei mesi (+432.000 pezzi), bilance alimentari +5,5%.

La dieta si fa piu' proteica ma meno 'rossa': i sostituti vegetali crescono del +20,9% nell'ultimo anno, dieci volte piu' delle carni; in aumento anche uova (+7,8%) e legumi (+5,0%), mentre diminuisce l'appeal degli ultraprocessati.

Tra i comportamenti pro-clima dichiarati rientra la riduzione del consumo di carne rossa, per la prima volta rispecchiata dai numeri in calo, oltre che dalle intenzioni di acquisto.

L'AI e' l'altro motore di cambiamento citato dal rapporto: nella filiera alimentare e retail i manager attribuiscono all'AI un potenziale di produttivita' del 20% nei prossimi dieci anni. 'La debolezza della domanda e' un fatto reale e sembra destinata a intensificarsi', ha affermato in una nota il direttore generale di Coop Italia, Domenico Brisigotti.

