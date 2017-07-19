Gdf: al via piano europeo lotta alla contraffazione Empact 2026-29

Incontro operativo all'Aja (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 feb - Al via il piano europeo di contrasto ai crimini in danno della proprieta' intellettuale e alla contraffazione di beni e valuta secondo il programma Empact 2026-29. Nei giorni scorsi all'Aja si e' tenuto il primo incontro operativo con i rappresentanti di 30 Paesi Ue ed extra Ue insieme alle agenzie Europol, Frontex, Cepol e Euipo. Il meeting olandese e' stato organizzato dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, che ha assunto, per l'intera Europa e per i prossimi 4 anni, il ruolo di Driver del piano investigativo sulla priorita' 'Intellectual Property Crime, Counterfeiting of Goods and Currencies', per garantire il massimo livello di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri nella lotta congiunta ai fenomeni illegali sempre piu' globalizzati e senza confini.

Decine le azioni operative previste per intensificare la presenza investigativa nei settori economici maggiormente colpiti dalla contraffazione - si legge in una nota della Gdf - Sotto i riflettori i prodotti agroalimentari e quelli per la cura della persona, i farmaci, i giocattoli, gli apparati tecnologici e l'abbigliamento.

fon

(RADIOCOR) 05-02-26 17:42:38 (0640) 5 NNNN