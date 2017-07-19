Gaza: per l'Ue a Sharm il presidente del Consiglio Ue Anto'nio Costa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Sara' il presidente del Consiglio dell'Ue, Anto'nio Costa, a rappresentare domani l'Europa al vertice in Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza.Il piano di pace per il Medio Oriente "offre una reale possibilita' di costruire una pace giusta e sostenibile e l'Ue e' pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione", ha affermato un portavoce di Bruxelles. Il vertice si terra' a Sharm el-Sheikh e sara' presieduto congiuntamente da Donald Trump e dal presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi con la partecipazione di numerosi leader mondiali.

