Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Gaza: per l'Ue a Sharm il presidente del Consiglio Ue Anto'nio Costa

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Sara' il presidente del Consiglio dell'Ue, Anto'nio Costa, a rappresentare domani l'Europa al vertice in Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza.Il piano di pace per il Medio Oriente "offre una reale possibilita' di costruire una pace giusta e sostenibile e l'Ue e' pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione", ha affermato un portavoce di Bruxelles. Il vertice si terra' a Sharm el-Sheikh e sara' presieduto congiuntamente da Donald Trump e dal presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi con la partecipazione di numerosi leader mondiali.

            ami

            (RADIOCOR) 12-10-25 10:12:57 (0138) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.