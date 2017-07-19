Gaza: Hamas inzia a spostare gli ostaggi, liberi entro prime ore di domani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Hamas avrebbe gia' iniziato a spostare gli ostaggi nei punti di raccolta prima del rilascio, che potrebbe avvenire gia' nella notte o nelle prime ore di domani. A scriverlo nell'edizione online il quotidiano Haaretz. Israele si aspetta che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano consegnati alla Croce Rossa contemporaneamente "nelle prime ore di domani", secondo quanto riferito da un portavoce del governo. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Re'im. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha fatto sapere che gia' a partire dalla mezzanotte Piazza degli Ostaggi sara' aperta e in grado di trasmettere in diretta il rilascio dei rapiti.

