Gaza: Hamas, continueremo resistenza armata fino a istituzione Stato palestinese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - Hamas non intende deporre le armi finche' non sara' istituito uno Stato palestinese indipendente. La 'resistenza armata", ha dichiarato la fazione militante palestinese in una nota, "non puo' essere abbandonata se non attraverso il pieno ripristino dei nostri diritti nazionali, primo fra tutti l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente e pienamente sovrano con Gerusalemme come capitale'. I negoziati indiretti tra Hamas e Israele volti a garantire un cessate il fuoco di 60 giorni nella guerra di Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi si sono conclusi la scorsa settimana in una situazione di stallo.

