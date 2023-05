Gas: Ok Regione Veneto a potenziamento rigassificatore di Porto Viro

Sindacati, aumentare compensazioni per il territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 10 mag - La regione Veneto ha dato il proprio nulla osta ad un ulteriore aumento di 600 milioni di metri cubi annui (Smc/annui) della capacita' del rigassificatore di Porto Viro nel Rodigino, portando la sua capacita' dagli attuali 9 miliardi di metri cubi ai previsti 9,6 miliardi.

Per Adriatico Lng, la societa' che gestisce l'impianto di rigassificazione che dista circa 15 km dall'approdo delle condotte di gas sulla terra ferma, un ulteriore passo in avanti verso il dispiegamento dell'intero potenziale dell'impianto. Potenzialita' che arriverebbero, secondo fonti sindacali, fino a 11 miliardi di metri cubi l'anno.

"Il tema dei rigassificatori e' divenuto centrale nel dibattito relativo all'autonomia energetica del Paese - ricorda Gianpietro Gregnanin, segretario della Uiltec Uil del Veneto. - In questo senso il Veneto e' stato molto piu' lungimirante di altre regioni aprendo in tempi non sospetti un grande rigassificatore a largo di Porto Viro e delle coste di Porto Levante nel Rodigino. Ora Adricatic lng dai 6 miliardi di Smc/annui iniziali si avvia ad arrivare agli 11 miliardi passando per il via libera che ieri la Giunta regionale veneta ha dato ad un ulteriore aumento che porta la capacita' effettiva dai 9 ai 9,6 miliardi di Smc/annui.

Ma a fronte di una valutazione assolutamente positiva dell'operazione riteniamo doveroso aumentare anche le ricadute per il territorio, ad ora ferme ai 12 milioni di euro iniziali una tantum di quando Adriatic 'stoccava' 6 miliardi di Smc/annui. In questo senso e' utile ricordare che la regione Toscana per il rigasificatore Snam di Piombino ha chiesto 160 milioni di euro come compensazione. riteniamo dunque riaprire un confronto per riportare nel territtorio tangibili benefici che dovrebbero uscire dalla logica una tantum, ed orientarsi a favorire ricadute sull' economia e cittadini".

Col-ric

(RADIOCOR) 10-05-23 10:19:39 (0211)ENE 5 NNNN