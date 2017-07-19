Dati
            Notizie Radiocor

            Garante Privacy: Meloni, su inchiesta non ho elementi, mi fido della magistratura

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tokyo, 17 gen - "Sull'Authority, sulle dimissioni ho gia' risposto, sull'inchiesta io non ho elementi per giudicare, posso rimettermi alla magistratura della quale mi fido". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda, nel punto stampa all'Ambasciata italiana, sulle vicende che hanno interessato i membri del Garante della Privacy.

            vmg

            (RADIOCOR) 17-01-26 09:16:30 (0135)GOV 5 NNNN

              


