Gam: il rally dell'Asia, escluso il Giappone, e' destinato a proseguire - PAROLA AL MERCATO

di Jian Shi Cortesi * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - L'Asia/Cina potra' continuare a registrare ottime performance nonostante i rischi legati ai dazi e la scarsa fiducia dei consumatori? I titoli azionari asiatici escluso il Giappone hanno registrato un'impennata dal minimo del 2022, trainati da una giustificata rivalutazione delle valutazioni. Anche le azioni cinesi hanno registrato un forte rally negli ultimi due anni.

Riteniamo che vi siano validi motivi per un ulteriore rialzo, poiche' l'attuale contesto, caratterizzato dalla stabilizzazione delle condizioni interne e da misure politiche proattive, presenta uno scenario favorevole che storicamente ha rappresentato un potente catalizzatore per i mercati asiatici.

Sebbene i nuovi dazi possano stimolare una volatilita' periodica, l'architettura economica dell'Asia si e' evoluta in modo sostanziale rispetto ai cicli precedenti. La regione si e' trasformata da partecipante passivo al commercio globale ad artefice attivo del proprio destino economico. Una piu' profonda integrazione della catena di approvvigionamento regionale e reti di produzione piu' autosufficienti hanno migliorato l'isolamento dagli shock esterni. In tutta l'Asia, i modelli economici si stanno progressivamente riorientando verso una crescita guidata dai consumi e dall'innovazione, creando economie interne piu' resilienti.

In Cina, in particolare, nonostante le restrizioni tecnologiche, le aziende continuano a dimostrare una notevole capacita' innovativa, conquistando quote di mercato globali e affermandosi come leader mondiali in settori strategici come i veicoli elettrici, le energie rinnovabili e l'intelligenza artificiale.

Inoltre, i governi asiatici stanno attuando in modo proattivo misure mirate per favorire la stabilita' e la crescita.

Prevediamo che il sentiment dei consumatori in Cina si riprendera' gradualmente grazie alla stabilizzazione dei prezzi degli immobili e all'effetto ricchezza derivante dall'aumento dei prezzi delle azioni. Man mano che queste riserve fondamentali di ricchezza delle famiglie troveranno una base piu' solida e' probabile che la domanda repressa venga liberata, soprattutto alla luce dei significativi risparmi accumulati dalle famiglie negli ultimi anni.

La convergenza di condizioni di liquidita' globali favorevoli, l'accelerazione della crescita degli utili, l'intensificarsi della domanda interna, il sostegno proattivo delle politiche e le riforme a favore degli azionisti creano una base solida per il continuo progresso del mercato.

* Investment Director Azioni growth Asia/Cina di Gam.

red-

(RADIOCOR) 10-01-26 13:49:40 (0284) 5 NNNN