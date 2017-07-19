Gam: cat bond, combinazione di caratteristiche sempre piu' rare nel reddito fisso - PAROLA AL MERCATO

di Mariagiovanna Guatteri* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 gen - Dopo la forte performance dei cat bond tra il 2023 e il 2025, gli investitori si stanno senza dubbio chiedendo se questi titoli continuino a rappresentare un'opportunita' di investimento interessante.

La risposta breve e' si'. Riteniamo che il mercato dei cat bond continui a offrire un rapporto rischio/rendimento interessante. Gli spread elevati osservati nel 2023-2024 riflettevano principalmente la rivalutazione seguita all'uragano Ian e il conseguente aumento dei premi al rischio in tutto il mercato assicurativo. Questa fase di rivalutazione, che storicamente segue eventi che causano perdite ingenti al settore, si traduce in genere in una maggiore disciplina di mercato, condizioni strutturali migliori e una selezione dei rischi di qualita' superiore.

Sebbene gli spread si siano da allora moderati, i cat bond continuano a presentare caratteristiche altamente interessanti, tra cui bassa volatilita', durata breve ed esposizione minima alla controparte. Oltre alla loro consolidata bassa correlazione con le asset class tradizionali, i cat bond offrono una combinazione di caratteristiche sempre piu' rare nell'attuale panorama del reddito fisso. Empiricamente, i tassi di insolvenza dei cat bond corrispondono a quelli osservati nel segmento meno rischioso dell'universo high yield (tassi di insolvenza di circa 80-100 punti base, equivalenti a un rating BB+).

Tuttavia, nonostante la compressione degli spread, il premio al rischio dei cat bond rimane significativamente piu' elevato rispetto a quello medio delle obbligazioni high yield statunitensi a 1-3 anni.

In conclusione, anche dopo il forte rialzo degli ultimi anni, i cat bond continuano a offrire rendimenti interessanti e non correlati, con un profilo di rendimento corretto per il rischio attraente rispetto ad altri segmenti dell'universo del reddito fisso.

Quali lezioni abbiamo imparato nel 2025 e possono essere applicate nel 2026? Il 2025 ha rappresentato un'ulteriore conferma di una lezione nota da tempo nella nostra asset class: crediamo che la pazienza e la disciplina siano ingredienti fondamentali per generare un alfa sostenibile.

*CEO e CIO di SRILIAC (parte del Gruppo SwissRE), gestore delegato del GAM Star Cat Bond Fund.

