G7: pronti a ogni misura per garantire stabilita' mercato energia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - Lo scorso 19 marzo l'Aie aveva annunciato che i paesi membri avevano iniziato a immettere sul mercato parte dei 426 milioni di barili di riserve strategiche liberati per calmierare il balzo dei prezzi. Oggi il G7 ha invitato "tutti i Paesi ad astenersi dall'imporre restrizioni ingiustificate alle esportazioni di idrocarburi e prodotti correlati" sottolineando "l'importanza di un'azione internazionale coordinata" per attenuare l'impatto della guerra e garantire 'flussi commerciali sicuri e ininterrotti". L'India, ad esempio, ha deciso di introdurre tasse sul gasolio e sul cherosene destinati all'esportazione "per assicurare una maggiore disponibilita' di questi prodotti per il consumo interno". Il comunicato del G7 indica inoltre che le banche centrali dei Paesi membri, presenti alla riunione, "sono fermamente determinate a mantenere la stabilita' dei prezzi e a garantire la continua resilienza del sistema finanziario".

I ministri del G7 hanno infine ribadito il loro "incrollabile sostegno" all'Ucraina e "l'impegno a mantenere la pressione sulla Russia per giungere a una pace giusta e duratura".

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